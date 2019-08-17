Названы ошибки водителей, влияющие на срок службы автомобилей 

Скоростная езда по плохим дорогам, заправка бензином, не рекомендованным производителем, пренебрежение чистотой машины, отказ от разогрева мотора в жару — в этих ошибках, сокращающих срок службы машины, разбирался портал «АвтоВзгляд».
По данным издания, среди автолюбителей бытует мнение, что лучше всего проезжать участки дороги с плохим покрытием на большой скорости, так как часть выбоин и трещин подвеска автомобиля попросту не успевает заметить и отработать. Однако быстрая езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на шины, диски, поворотные кулаки и ступичные подшипники. И злоупотребление подобными экспериментами влечет за собой серьезные поломки, отмечает портал.
Среди ошибок, влияющих на срок службы машины, издание называет и заправку бензином с октановым числом, не одобренным производителем, напоминая, что в двигателе, в который положено лить бензин АИ-95, налили АИ-92, топливо начнет воспламеняться раньше — до момента закрытия клапанов, что означает повышенный риск образования нагара, износ трущихся деталей и усиление вибраций.
Мойка автомобиля, которой нередко пренебрегают автолюбители, не прихоть, а профилактика возникновения коррозии, напоминает издание. Особенно важно мыть машину в зимний период, когда на дороги выливается тонны всепроникающих агрессивных реагентов и солей, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие автомобиля и незащищенные части кузова и днища, подчеркивается в статье.
«Некоторые автопроизводители допускают прогрев мотора в движении. Но с оговоркой — прежде чем давать двигателю нагрузку, необходимо проехать в спокойном режиме несколько километров. Эта же инструкция работает даже в летнюю жару. Все дело в том, что двигателю нужно выйти на температуру, при которой его системы и смазка будут нормально функционировать — это 90 градусов. Летом, особенно в жару, этот процесс происходит быстрее, чем зимой. Но неоспоримым остается лишь одно — прогревать двигатель нужно в любое время года», — отмечает издание.