Названы ошибки водителей, влияющие на срок службы автомобилей

Скоростная езда по плохим дорогам, заправка бензином, не рекомендованным производителем, пренебрежение чистотой машины, отказ от разогрева мотора в жару — в этих ошибках, сокращающих срок службы машины, разбирался портал « АвтоВзгляд ».

По данным издания, среди автолюбителей бытует мнение, что лучше всего проезжать участки дороги с плохим покрытием на большой скорости, так как часть выбоин и трещин подвеска автомобиля попросту не успевает заметить и отработать. Однако быстрая езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на шины, диски, поворотные кулаки и ступичные подшипники. И злоупотребление подобными экспериментами влечет за собой серьезные поломки, отмечает портал.

Среди ошибок, влияющих на срок службы машины, издание называет и заправку бензином с октановым числом, не одобренным производителем, напоминая, что в двигателе, в который положено лить бензин АИ-95, налили АИ-92, топливо начнет воспламеняться раньше — до момента закрытия клапанов, что означает повышенный риск образования нагара, износ трущихся деталей и усиление вибраций.

Мойка автомобиля, которой нередко пренебрегают автолюбители, не прихоть, а профилактика возникновения коррозии, напоминает издание. Особенно важно мыть машину в зимний период, когда на дороги выливается тонны всепроникающих агрессивных реагентов и солей, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие автомобиля и незащищенные части кузова и днища, подчеркивается в статье.