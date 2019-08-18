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Названы самые привлекательные бюджетные паркетники 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России составили рейтинг самых красивых и недорогих паркетных внедорожников.
Автоэксперт Дмитрий Попов составил список самых привлекательных кроссоверов околобюджетного класса. Топ-5 опубликовал портал iReactor.
Первое место занял автомобиль отечественного производства — LADA Vesta Cross Luxe.
Это пятиместный седан повышенной проходимости в топовой комплектации.
Второе место у Nissan Qashqai, замыкает тройку призеров Ford Kuga.
Renault Duster и Nissan X-Trail заняли четвертую и пятую позицию на конкурсе паркетной красоты.
По словам автоэксперта, в России Qashqai и Kuga стали «классически устоявшимися» кроссоверами. Они не очень дорогие и выглядят неплохо. Также интересен внешне и Nissan X-Trail.
«Но самый ходовой — Renault Duster. С точки зрения эстетики важно помнить, что Duster — повтор японского автомобиля Nissan Terrano. Мне эта машина кажется привлекательной по дизайну. Renault, поднявший «Ладу», сделали очень неплохой кроссовер. Внешне мне машина от LADA нравится очень сильно, — подытожил автоэксперт.
Комментарии
Автоновости , Nissan , Nissan Terrano , Renault Duster , Nissan X-Trail , Ford Kuga , Nissan Qashqai , Lada Vesta , Lada , Renault , Дмитрий Попов , Ford
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