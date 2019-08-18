Названы самые привлекательные бюджетные паркетники

В России составили рейтинг самых красивых и недорогих паркетных внедорожников.

Первое место занял автомобиль отечественного производства — LADA Vesta Cross Luxe.

Это пятиместный седан повышенной проходимости в топовой комплектации.

По словам автоэксперта, в России Qashqai и Kuga стали «классически устоявшимися» кроссоверами. Они не очень дорогие и выглядят неплохо. Также интересен внешне и Nissan X-Trail.