Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

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Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей 

Российская Газета + ещё 5 58 минут назад
Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей — седана Senat S600 и лимузина Senat L700. Первый дилерский центр откроется в деловом районе "Москва-Сити".
В Сети появилось видео, на котором можно наблюдать процесс выгрузки демонстрационного образца Aurus Senat S600 возле автосалона. Экземпляр, окрашенный в голубой металлик, выставят в шоу-руме.
Презентация "Сената" в кузове седан и одновременно открытие автосалона Aurus состоится 23 августа.
Теперь о главном. Розничные цены на седан объявят во время запуска шоу-рума "ПАН-Авто". Но "РГ" стало известно, что стоимость небронированной версии седана Senat S600 будет начинаться от 8 млн рублей. В то же время ценник могут повысить до 12 млн рублей. Всему виной дорогое мелкосерийное производство на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве. Ранее прогнозировалось, что за Senat S600 надо будет отдать 18 млн рублей.
Прайсы на бронированный Senat S600, лимузин Senat L700 (в броне и без неё) пока остаются в тайне. К слову, бронированные модификации автомобилей будут изготовлять только по спецзаказам. Также известно, что Aurus уже получил действительно много заявок на свои модели.
Напомним, Aurus начал разрабатывать ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" в конце 2012 года. В итоге создана унифицированная платформа и линейка премиальных автомобилей на её базе. В полном составе семейство будет включать: седан S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл, и вертолёт. Не исключено появление купе.
В 2019-2020 годах российский "люксовые" автомобили Aurus будут собирать на мощностях ФГУП "НАМИ", позволяющие выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству "Аурусов" подключится завод Sollers в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Помимо местного рынка, машины пойдут и на экспорт.
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Автоновости , Видео , Тест-драйвы , Sollers , Арсенал
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