Как не дать себя «развести» на подземной парковке

Чем грозит повреждения стен или ограждений подземных парковок, а также утеря парковочного талона, разбирался портал «АвтоВзгляд».

По данным издания, одно из самых распространенных заблуждений автоваладельцев касается ситуации, когда машина задевает за стену или ограждение на подземной стоянке или многоэтажном паркинге. Большинство водителей воспринимает это, как крайне неприятный казус и уезжает, однако подобное происшествие может грозить наказанием.

Владелец парковки может обратиться в полицию с заявлением о произошедшем. При наличии видеозаписи инцидента можно легко добиться возбуждения административного дела, которое в конце концов может привести к лишению водителя «прав» за оставление места ДТП, отмечает портал.

Еще одним заблуждением издание назвало «веру в неизбежность штрафа за утерянный парковочный талон».

«В аншлагах, развешанных по стоянке обычно указывается, что за утерю этого квиточка владелец парковки может взыскать штраф в размере 500–1000–2000 рублей. Это, на самом деле, незаконно. Правила, по которым работает любая парковка, прописаны в постановлении правительства № 795 «Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок» и о штрафах за утерю квитанции клиентом в нем ничего не сказано», — отмечает издание.

По данным издания, запрет автовладельцу производить ремонт машины на подземной парковке также незаконен. Российское законодательство запрещает под угрозой штрафов ремонт и техобслуживание машин только лишь на придомовой территории. Для паркингов в этом смысле никаких ограничений не предусмотрено, подчеркивается в статье.