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Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: AP Photo / Alastair Grant
Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe, который планировалось продать за 20 миллионов долларов, передает агентство Блумберг.
Инцидент произошел в ходе торгов в Калифорнии в аукционном доме RM Sotheby's. На торги был выставлен серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.
В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, после чего быстро поднял их до 70 миллионов долларов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Однако затем аукционист поправился и заявил, что ошибся — он имел в виду цифры в 13 и 17 миллионов.
В публике появились неодобрительные возгласы, многие люди стали уходить из зала. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста "жульничеством".
Торги закончились через несколько минут после того, как никто не стал предлагать сумму выше 17 миллионов долларов, которая не устраивала аукционный дом.
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Комментарии
Автоновости , Другое , Porsche , Фердинанд Порше , Bloomberg
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