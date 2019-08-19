Регионы с самым доступным бензином выявлены в РФ

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России. Доступность автомобильного топлива для населения высчитывалась по данным Росстата для бензина марки АИ-92.

В среднем россияне могут приобрести в месяц 926 литров топлива. Результаты исследования экспертов агентства РИА Рейтинг публикует РИА Новости.

Водители Ямало-Ненецкого автономного округа могут купить 2080 литров бензина в месяц. Значительно меньше показатели занявших второе и третье место Москвы (1798 л) и Ненецкого автономного округа (1609 л). В число регионов, где жители могут приобрести более тысячи литров топливо, попали также Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Наихудшие показатели выявлены в Дагестане (514 л), в Карачаево-Черкесии (520 л) и в Кабардино-Балкарии (525 л).