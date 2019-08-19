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Эксперты рассказали, когда в Москве начнут ездить беспилотные автомобили 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полностью беспилотные автомобили могут начать ездить в Москве через 4-7 лет, а в некоторых городах с более легкой ситуацией на дорогах — еще раньше, считает руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.
Сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель, но управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях
"Я думаю, от четырех до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москва. Опять же, что такое внедрять? Все: никаких сносок, оговорок, то есть машина, в ней никого нет и она едет, и это безопасно. Займет примерно такое время", — сказал он РИА Новости.
Полищук отметил, что изначально запускаться беспилотники начнут в отдельных районах, постепенно их распространение будет расширяться.
По его мнению, в некоторых городах полностью автономные беспилотники поедут еще раньше.
"Есть, например, города или особые территории, где на дорогах гораздо более легкие условия, чем в Москве. Нет таких пробок, гораздо более легкое движение, при этом хорошая дорожная инфраструктура и т.д., то есть не все места одинаково сложные с точки зрения дорожного движения", — пояснил Полищук.
По его словам, сферами применения беспилотников может быть все, что касается перевозки грузов и пассажиров.
"Начиная от фур, которые курсируют между городами, заканчивая перевозкой пассажиров внутри городов между точками "А" и "Б" в формате такси и даже доставкой по пешеходным зонам пиццы от соседнего ресторана до подъезда на маленьком роботе-доставщике", — отметил Полищук.
По его словам, с повсеместным внедрением беспилотников у каждой компании — оператора флота должен быть создан свой колл-центр — некая специальная служба, которая должна будет реагировать на ситуации на дороге и к которой сможет обратиться беспилотник.
"Очевидно, что в начале, когда все это внедрится, будут случаи на дороге, когда машина не будет знать, что ей делать, и потребуется вмешательство человека в том или ином виде, чтобы подсказать", — пояснил Полищук.
По его словам, "Яндекс" сейчас работает над созданием такого колл-центра.
"Конечно, мы его строим, потому что понимаем, что эта система нужна для последующей эксплуатации беспилотников массово", — сказал он.
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Автоновости , Дмитрий Полищук , Яндекс , РИА Новости
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