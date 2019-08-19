Эксперты рассказали, когда в Москве начнут ездить беспилотные автомобили

Дмитрий Полищук. Полностью беспилотные автомобили могут начать ездить в Москве через 4-7 лет, а в некоторых городах с более легкой ситуацией на дорогах — еще раньше, считает руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса"

Сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель, но управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях

"Я думаю, от четырех до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москва. Опять же, что такое внедрять? Все: никаких сносок, оговорок, то есть машина, в ней никого нет и она едет, и это безопасно. Займет примерно такое время", — сказал он РИА Новости.

Полищук отметил, что изначально запускаться беспилотники начнут в отдельных районах, постепенно их распространение будет расширяться.

По его мнению, в некоторых городах полностью автономные беспилотники поедут еще раньше.

"Есть, например, города или особые территории, где на дорогах гораздо более легкие условия, чем в Москве. Нет таких пробок, гораздо более легкое движение, при этом хорошая дорожная инфраструктура и т.д., то есть не все места одинаково сложные с точки зрения дорожного движения", — пояснил Полищук.

По его словам, сферами применения беспилотников может быть все, что касается перевозки грузов и пассажиров.

"Начиная от фур, которые курсируют между городами, заканчивая перевозкой пассажиров внутри городов между точками "А" и "Б" в формате такси и даже доставкой по пешеходным зонам пиццы от соседнего ресторана до подъезда на маленьком роботе-доставщике", — отметил Полищук.

По его словам, с повсеместным внедрением беспилотников у каждой компании — оператора флота должен быть создан свой колл-центр — некая специальная служба, которая должна будет реагировать на ситуации на дороге и к которой сможет обратиться беспилотник.

"Очевидно, что в начале, когда все это внедрится, будут случаи на дороге, когда машина не будет знать, что ей делать, и потребуется вмешательство человека в том или ином виде, чтобы подсказать", — пояснил Полищук.

По его словам, "Яндекс" сейчас работает над созданием такого колл-центра.