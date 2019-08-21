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В России резко подорожают авто 

Рамблер + ещё 5 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В 2020 году автомобили в России подорожают резко и повсеместно, пишет «Коммерсант».
С 2011-го автопроизводителям полагается льгота на беспошлинный ввоз автокомпонентов при условии строительства в РФ завода, частичной локализации производства, производства определенного количества машин в стране и так далее.
Некоторое время назад ставки возросли из-за обязательств России перед Всемирной торговой организацией. В 2018-м по этой причине были введены субсидии, сохранившие условия для автопроизводителей.
Недавно соглашения о промсборке (его наличие — обязательное условие получения компенсаций) истекло у многих крупных концернов, а продлено не будет.
По словам Андрея Коссова из Ассоциации европейского бизнеса, это может привести к тому, что импорт компонентов станет выгоднее локального производства, ему может быть отдано предпочтение, производители компонентов получат значительные убытки, перевыставят их концернам, а те — потребителям. Все это может начаться уже в ближайшее время, а пика достичь в 2020-м.
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Автоновости , ВТО
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