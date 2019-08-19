Mercedes-Benz перевел компактные модели на электротягу

Расширение переднеприводного семейства марки за счет гибридных моделей неофициально анонсировалось еще несколько месяцев назад. Добавка электромотора сделала версии с индексом 250e более экономичными и экологически чистыми.

Единственным внешним отличием гибридных А-класса в четырех— и пятидверном кузовах и компактвэна B-класса станет дополнительный лючок, под которым спрятана розетка для зарядки батареи от стороннего источника. Изменения в салоне тоже, как утверждается, минимальны: конструкторам удалось даже по большей части сохранить объем багажника.

Силовая установка для всех трех новинок составлена из 160-сильного турбомотора объемом 1,33 л и 100-сильного электродвигателя, которые суммарно развивают 215 л.с. и 450 нм крутящего момента. Работают они в связке с 8-ступенчатым роботом. Но хотя силовая установка — одна на три модели, динамические характеристики у новинок разные.

Если пятидверный Mercedes-Benz A 250e потратит на разгон до 100 км/ч 6,6 секунды, то седан — на 0,1, а компактвэн на 0,2 с больше. При этом максимальная скорость гибридного седана составляет 240 км/ч, тогда как остальные члены семейства на 5 км/ч медленнее. Возможно, это связано с продвинутой аэродинамикой четырехдверного А-класса.

Что касается электрического потенциала, то он обеспечивается 15,6-киловаттной батареей. Пробег на электротяге у новинок составляет от 56 до 69 километров, разогнаться при этом гибриды смогут до 140 км/ч. На зарядку аккумуляторов от источника переменного тока уйдет около двух часов, при использовании постоянного тока это время сократится до получаса — правда, с 10% до 80%.

Заказы на гибридные седан и хэтчбек с индексом 250e в Европе уже принимаются, возможность заказать Mercedes-Benz B 250e появится в ближайшие недели.