Выпущена улучшенная версия автомобиля Fiat Ducato

Данный автомобиль на протяжении нескольких последних лет занимает лидирующее место в сегменте LCV среди 12 стран Европейского Союза , а также в шести — второе.

Именно это стало причиной того, что ко времени необходимости проведения модернизации, конструкторы, следуя логике эскулапов, постарались не навредить.

Изменения в кузове. Шасси с передним приводом никаких изменений не претерпело. Общую конструкцию кузова также не трогали. В числе новинок значилось только наличие окантовки вокруг передних фар. По заявлениям создателей автомобиля, заменить лампочку в передних фарах теперь намного проще. Положительным моментом является сохранение конструкции переднего бампера, состоящего из трех частей. При получении небольших повреждений восстановление обойдется в меньшую сумму.

Обновление силовой установки. Важной деталью в техническом плане стало выполнение обновления турбодизельных силовых установок типа MultiJet 2, объемом 2,3 литра. По результатам обновления, они были оборудованы системой «Старт-Стоп», турбиной с возможностью изменения производительности, усиленным коленчатым валом и полностью обновленным софтом.

Стандартная версия мотора теперь может развивать мощность в 120 л.с., а также крутящий момент в 320 Нм. Это больше показателей предыдущей версии на 10%. Промежуточный вариант между стандартной и модифицированной версией имеет мощность в 140 л.с. и 350 Нм крутящего момента, что больше на 9%. А сама же улучшенная версия получила такие параметры: 178 л.с и 408 Нм крутящего момента, что превышает показатели предыдущей версии на 12%. В итоге отставание от автомобилей-конкурентов высокой мощности было ликвидировано.

Вторым основным событием стало предложение в качестве альтернативы механической коробке передач в 6 скоростей автоматической на 9, которая не совмещается с мотором стандартной комплектации. Это довольно большой шаг вперед, так как главный конкурент данной модели, Ford Transit , в подобной комплектации недоступен.

Другие обновления. Владельцы собственного дела, скорее всего, оценят выход приложения Fleet Manager, которое может работать и на территории России. В режиме онлайн оно даст возможность контроля местоположения автомобиля, количество топлива в баке, и многие другие опции. Имея представление об этой программе, водитель, работающий по найму, вряд ли станет говорить неправду.

За отдельную плату теперь становится доступной улучшенная система мультимедиа, в состав которой входит экран, диагональю 7 дюймов, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого, в машине имеется большое количество вспомогательных систем электроники, системы отслеживания слепых зон, информирования об опасности при выезде с паркинга задним ходом, информирования о покидании пределов занимаемой полосы движения, а также функция распознавания имеющихся дорожных знаков. Это становится хорошей помощью, но до введения автономного вождения еще довольно далеко.

Итог. Появление новой модели Ducato на российской территории состоится ближе к концу года. Окончательная стоимость на данный момент неизвестна, но производитель обещает удержать ее на уровне предыдущего года — от 1 млн 919 тысяч рублей. Даже у лидирующего в плане продаж Transit имеется только механическая КПП, а Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter на порядок дороже. Именно эти факторы дают возможность автомобилю Fiat Ducato получить свой шанс на занятие уникального места в своем сегменте.

Также обновленный автомобиль продемонстрировали в версии на электрической тяге.