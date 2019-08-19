Купе Bugatti Centodieci стал мощнее

Первые снимки Bugatti Centodieci, которые попали в сеть еще до премьеры купе дали понять, как будет выглядеть новинка.

Bugatti Centodieci очень похож на модель ЕВ110, которая выпускалась в периоды с 1991 по 1995 года. В ходе проведения мероприятия Monterey Car Week проходившего в Калифорнии стало известно, что автомобиль будет оснащаться турбомотором W16 8.0, который ранее устанавливался на ЕВ110, мощность которого теперь увеличилась с 1500 до 1600 лошадиных сил.

Скорость разгона до 100 км/час сократилась с 2,5 секунд до 2,4. Это стало возможно, благодаря снижению веса на 20 кг Bugatti Centodieci в отличии от ЕВ110. До 200 км/час Bugatti Centodieci разгоняется всего за 6,1 секунду, до 300 км/час за 13,1 с. Предельная скорость купе равна 380 км/час, у ЕВ110 она составляла 420км/час.

Модель Bugatti Centodieci выпущена тиражом всего в 10 автомобилей. Купе будет собираться на заказ, срок выпуска составит два года. Стоимость будет от 590 млн рублей.