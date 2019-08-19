Количество беспилотников «Яндекса» увеличится до 1000 машин

К концу 2019 года «Яндекс» намерен вывести на тесты 100 автономных машин, а уже через два года число беспилотников увеличится до 1000 штук. Об этом представитель компании рассказал агентству «Москва».

В «Яндексе» объяснили, что расширение автопарка требуется для ускорения развития беспилотных технологий. «Мы постоянно совершенствуемся в этой сфере, изменяя и улучшая различные компоненты, — пояснили в компании. — Например, для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме: мы можем проехать миллион километров и на пяти автомобилях, но на это потребуется гораздо больше времени».

В июле «Яндекс» представил прототип беспилотника на базе Sonata восьмого поколения. В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего такую «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.