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Количество беспилотников «Яндекса» увеличится до 1000 машин 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
К концу 2019 года «Яндекс» намерен вывести на тесты 100 автономных машин, а уже через два года число беспилотников увеличится до 1000 штук. Об этом представитель компании рассказал агентству «Москва».
В «Яндексе» объяснили, что расширение автопарка требуется для ускорения развития беспилотных технологий. «Мы постоянно совершенствуемся в этой сфере, изменяя и улучшая различные компоненты, — пояснили в компании. — Например, для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме: мы можем проехать миллион километров и на пяти автомобилях, но на это потребуется гораздо больше времени».
В июле «Яндекс» представил прототип беспилотника на базе Sonata восьмого поколения. В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего такую «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.
Кроме этой модели в автопарке компании имеются пять автономных Toyota Prius, которые уже тестируются в столице, и еще 45 машин, готовых к испытаниям. Помимо Hyundai и Toyota «Яндекс» сотрудничает с брендом Kia.
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Автоновости , Hyundai , Toyota Prius , Kia , Toyota , Яндекс , АГН "Москва"
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