Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявлен серьезный «огрех» в Citroen C4 Sedan 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В результате регулярной эксплуатации автомобиля Citroen C4, разработанного в кузове седан, многим водителям удается выявить достаточно серьезную неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту машины.
Так, как только показатель пробега преодолевает отметку в 100 000 километров, в салоне автомобиля появляется резкий запах топлива. Наиболее чаще явление возможно заметить при полной заправке бака. В результате проверки машины в автомобильном центре, стало известно, что топливо просто вытекает из-под бензонасоса.
Проведенные исследования подтверждают тот факт, что дефект выявлен исключительно на машинах, которые разрабатываются и производятся на Калужском заводе PSA. При этом, замена деталей бензонасоса не помогает справится с неисправностью. Все дело в том, что у топливного бака со временем происходит неизбежная деформация, которая как раз становится причиной появляющейся проблемы.
Стоимость нового топливного бака на данную модель начинается от 49 тысяч рублей, в зависимости от производителя. Но, можно попробовать установить похожий топливный бак от Peugeot 408, стоимость которого не более 5 тысяч рублей.
Car.ru: последние новости
Составлен рейтинг привлекательных бюджетных паркетников Купе Bugatti Centodieci стал мощнее Aurus Senat S600 уже поступил в продажу по цене в 5 800 рублей
Комментарии
Автоновости , Citroen C4 , Citroen , Peugeot 408 , Peugeot
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Севастополе мусоровоз протаранил 15 легковушек
ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы
Количество беспилотников «Яндекса» увеличится
Экс-премьер Польши попала в ДТП
Купе Bugatti Centodieci стал мощнее
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение