Выявлен серьезный «огрех» в Citroen C4 Sedan

В результате регулярной эксплуатации автомобиля Citroen C4 , разработанного в кузове седан, многим водителям удается выявить достаточно серьезную неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту машины.

Так, как только показатель пробега преодолевает отметку в 100 000 километров, в салоне автомобиля появляется резкий запах топлива. Наиболее чаще явление возможно заметить при полной заправке бака. В результате проверки машины в автомобильном центре, стало известно, что топливо просто вытекает из-под бензонасоса.

Проведенные исследования подтверждают тот факт, что дефект выявлен исключительно на машинах, которые разрабатываются и производятся на Калужском заводе PSA. При этом, замена деталей бензонасоса не помогает справится с неисправностью. Все дело в том, что у топливного бака со временем происходит неизбежная деформация, которая как раз становится причиной появляющейся проблемы.