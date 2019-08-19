ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы 

ТОП-10 автомобилей на авторынке МосквыСамой популярной моделью нового легкового автомобиля у жителей Москвы остается Volkswagen Polo. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».
За 7 месяцев 2019 года москвичи приобрели 7533 таких седанов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот прошлогодний лидер — KIA Rio — наоборот растерял своих поклонников на столичном авторынке. В январе — июле его продажи снизились на 36% до 5295 единиц, что обеспечило корейской модели лишь второе место. Третью позицию на рынке новых автомобилей Москвы уверенно удерживает корейский кроссовер Hyundai Creta — 4565 единиц, что соответствует уровню прошлого года.
В ТОП-10 столичного авторынка также вошли: Hyundai Solaris (4000 шт. ; -24%), Skoda Octavia (3846 шт. ; +1%), Toyota Camry (3529 шт. ; +16%), Skoda Rapid (3412 шт. ; +10%), Volkswagen Tiguan (3378 шт. ; -3%), Nissan Qashqai (3121 шт. ; +43%) и KIA Optima (3008 шт. ; +39%).