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УАЗ запатентовал выкидные ключи зажигания 

Популярная механика + ещё 2 11 часов назад
Фото: Популярная механика
В открытой базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности РФ опубликованы изображения новых ключей зажигания для автомобилей УАЗ
Патентообладателем новых ключей в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности указан Ульяновский автомобильный завод. Изображения демонстрируют ключи для трёх моделей УАЗа — «Профи», «Пикапа», а ключ без маркировки, видимо, принадлежит «Патриоту». Интересно, что новые ключи предполагают наличие у автомобилей центрального замка.
Ключи имеют выкидное «жало», а также две или три кнопки. Ключ «Патриота» оснащён тремя: кроме блокировки и разблокировки дверей, у него есть кнопка отпирания багажника. У ключей для «Пикапа» и «Профи» она по понятным причинам отсутствует. Также ключи, очевидно, получат встроенный микрочип иммобилайзера. Вероятно, комплектоваться выкидными ключами будут УАЗы в топовых комплектациях.
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Автоновости , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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