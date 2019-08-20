УАЗ запатентовал выкидные ключи зажигания

В открытой базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности РФ опубликованы изображения новых ключей зажигания для автомобилей УАЗ

Патентообладателем новых ключей в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности указан Ульяновский автомобильный завод . Изображения демонстрируют ключи для трёх моделей УАЗа — «Профи», «Пикапа», а ключ без маркировки, видимо, принадлежит «Патриоту». Интересно, что новые ключи предполагают наличие у автомобилей центрального замка.

Ключи имеют выкидное «жало», а также две или три кнопки. Ключ «Патриота» оснащён тремя: кроме блокировки и разблокировки дверей, у него есть кнопка отпирания багажника. У ключей для «Пикапа» и «Профи» она по понятным причинам отсутствует. Также ключи, очевидно, получат встроенный микрочип иммобилайзера. Вероятно, комплектоваться выкидными ключами будут УАЗы в топовых комплектациях.