Дешевизну седана из «Кортежа» Путина опровергли

Цены на автомобили Aurus в первом дилерском центре в Москве не будут снижены на 10 миллионов рублей по отношению к ранее анонсированной стоимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

Цены на автомобили будут названы только во время официального открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории Москва-Сити, подчеркнули в компании. Событие пройдет 23 августа.

Как писала ранее «Российская газета», в первом дилерском центре стоимость небронированной версии седана Senat S600 будет начинаться от восьми миллионов рублей, хотя ранее СМИ утверждали, что она составит 18 миллионов. Как отмечало издание, цены на лимузин Senat L700 пока неизвестны, а бронированные версий автомобилей будут изготавливаться только по спецзаказу.