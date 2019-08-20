В России выросли продажи Lamborghini 

За первые семь месяцев 2019 года в России скупили 88 моделей Lamborghini, сообщает во вторник аналитическое агентство "Автостат". Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда итальянские люксовые авто разошлись в количестве 23 экземпляров.
Рост продаж стимулирует Urus, который стал мощным драйвером спроса на Lamborghini сразу после выхода на отечественный рынок. Цена люксового кроссовера у дилеров марки составляет 15,2 млн руб.
C января по июль Urus купили 69 россиян, что обеспечило ему 80% от всего объема продаж итальянского бренда.
Второй по популярности моделью Lamborghini стал спорткар Aventador, реализованный в количестве 11 штук. Huracan сдал позиции по сравнению с прошлым годом: продажи гиперкара упали с 18 до 8 моделей.
Больше всего Lamborghini купили себе москвичи — 41 шт. или 40% от всего объема. В Санкт-Петербурге было реализовано 14 моделей, в Московской области — 6. Еще 3 "Ламбы" приобрели в Новосибирской области, и по 2 — в Томской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. На еще 16 регионов пришлось по одному люксовому авто, подсчитал "Автостат".
В начале августа "Авторамблер" писал о любимых внедорожниках россиян стоимостью более 5 млн рублей. Выяснилось, что состоятельные россияне чаще всего выбирают Toyota Land Cruiser 200 — с января по июль было реализовано 3,63 тыс. моделей.