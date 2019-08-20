Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России выросли продажи Lamborghini 

Авторамблер + ещё 8 10 часов назад
Фото: Авторамблер
За первые семь месяцев 2019 года в России скупили 88 моделей Lamborghini, сообщает во вторник аналитическое агентство "Автостат". Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда итальянские люксовые авто разошлись в количестве 23 экземпляров.
Рост продаж стимулирует Urus, который стал мощным драйвером спроса на Lamborghini сразу после выхода на отечественный рынок. Цена люксового кроссовера у дилеров марки составляет 15,2 млн руб.
C января по июль Urus купили 69 россиян, что обеспечило ему 80% от всего объема продаж итальянского бренда.
Второй по популярности моделью Lamborghini стал спорткар Aventador, реализованный в количестве 11 штук. Huracan сдал позиции по сравнению с прошлым годом: продажи гиперкара упали с 18 до 8 моделей.
Больше всего Lamborghini купили себе москвичи — 41 шт. или 40% от всего объема. В Санкт-Петербурге было реализовано 14 моделей, в Московской области — 6. Еще 3 "Ламбы" приобрели в Новосибирской области, и по 2 — в Томской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. На еще 16 регионов пришлось по одному люксовому авто, подсчитал "Автостат".
В начале августа "Авторамблер" писал о любимых внедорожниках россиян стоимостью более 5 млн рублей. Выяснилось, что состоятельные россияне чаще всего выбирают Toyota Land Cruiser 200 — с января по июль было реализовано 3,63 тыс. моделей.
Авторамблер: последние новости
Названы самые популярные китайские автомобили в России Fiat отозвала автомобили в России из-за риска короткого замыкания Американка придумала оригинальный способ обмана дорожных камер
Комментарии
Автоновости , Lamborghini , Toyota , Toyota Land Cruiser , Авторамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗ запатентовал выкидные ключи зажигания
Сбивший трех паралимпийцев водитель задержан
В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации
Штрафная экономика: какие долги спишут с водителей3
Mercedes-Benz показал первый электрический премиум-минивэн
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение