В России выросли продажи Lamborghini

За первые семь месяцев 2019 года в России скупили 88 моделей Lamborghini , сообщает во вторник аналитическое агентство "Автостат". Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда итальянские люксовые авто разошлись в количестве 23 экземпляров.

Рост продаж стимулирует Urus, который стал мощным драйвером спроса на Lamborghini сразу после выхода на отечественный рынок. Цена люксового кроссовера у дилеров марки составляет 15,2 млн руб.

C января по июль Urus купили 69 россиян, что обеспечило ему 80% от всего объема продаж итальянского бренда.

Второй по популярности моделью Lamborghini стал спорткар Aventador, реализованный в количестве 11 штук. Huracan сдал позиции по сравнению с прошлым годом: продажи гиперкара упали с 18 до 8 моделей.

Больше всего Lamborghini купили себе москвичи — 41 шт. или 40% от всего объема. В Санкт-Петербурге было реализовано 14 моделей, в Московской области — 6. Еще 3 "Ламбы" приобрели в Новосибирской области, и по 2 — в Томской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. На еще 16 регионов пришлось по одному люксовому авто, подсчитал "Автостат".