Россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей с начала года

Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В 2018 году с января по июль было приобретено на 0,6% машин больше.

Рынок автомобилей с пробегом в 3,5 раза превысил продажи новых машин.

Первое место на обоих рынках занимает Lada

KIA, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi. В список также попали Toyota

Ранее Newinform сообщало, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.