Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В 2018 году с января по июль было приобретено на 0,6% машин больше.
Рынок автомобилей с пробегом в 3,5 раза превысил продажи новых машин.
Первое место на обоих рынках занимает Lada.
В список также попали Toyota, KIA, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Ранее Newinform сообщало, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.