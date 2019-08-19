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Россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей с начала года 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В 2018 году с января по июль было приобретено на 0,6% машин больше.
Рынок автомобилей с пробегом в 3,5 раза превысил продажи новых машин.
Первое место на обоих рынках занимает Lada.
В список также попали Toyota, KIA, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Ранее Newinform сообщало, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.
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Автоновости , Hyundai , Nissan , Chevrolet , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Mitsubishi , Ford
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