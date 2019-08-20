Россиян могут освободить от части штрафов ГИБДД

Водителей не следует наказывать за нарушения, информация о которых не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней, считают депутаты Госдумы от ЛДПР . Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Они предлагают изменить статью Кодекса об административных правонарушениях «Ответственность владельцев транспортных средств» таким образом, что обязательным станет информирование собственника через личный кабинет на портале госуслуг о его привлечении к ответственности.

В соответствующем уведомлении в кабинете должна быть указана дата его размещения. При этом если фиксация нарушения камерой фотовидеофиксации имела место более чем через 10 дней после размещения, то владелец машины освобождается от ответственности.

Необходимость принятия законопроекта депутаты мотивировали тем, что так автомобилисты будут узнавать о допущенных ими нарушениях вовремя и смогут чаще пользоваться своим правом оплачивать штрафы со скидкой.

Кроме того, нововведение позволит им быстрее выявлять факты несанкционированного использования регистрационных знаков своих машин.