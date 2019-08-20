Судебные приставы начали забирать автомобили у водителей-должников

Не так давно судебные приставы начали так называемую «охоту» на водителей-должников, а точнее — на их автомобили. За долги начали конфисковывать движимое имущество.

Что помогает ловить должников? Федеральная служба судебных приставов рассказала, что водителей-должников теперь ловят в потоке автомобилей. Они начинают вылавливать должников и лишать собственных автомобилей до тех пор, пока они не расплатятся по счетам, либо вообще могут конфисковать автомобиль в счет имеющегося долга. Судебные приставы обзавелись мобильными аппаратно-программными комплексами, которые помогают распознавать регистрационные номера. Кстати, примерно такая же система используется камерами фиксации нарушений правил дорожного движения при распознавании регистрационных номеров.

Что-то новенькое. Вообще, это не новшество. Подобная технология уже проходила апробацию почти 10 лет тому назад в городе Череповце, просто именно там работает компания, которая занималась разработкой данного программного обеспечения. Сам комплекс на тот момент стоил примерно 100 000 рублей и всего лишь за пару месяцев использования окупил себя в несколько раз. На сегодняшний момент данная технология используется в 35 регионах страны.

Работает ли система? Как показывает практическое применение, поймать водителя при помощи современных гаджетов равносильно чуду, потому что автовладельцы до такой степени боятся потерять свою машину, что сразу же соглашаются платить по счетам. Для примера немного статистики: Санкт-Петербург — за полгода мобильный комплекс помог поймать 12 000 должников, которые в свою очередь согласились погасить долги на общую сумму 90 000 000 рублей. Но все-таки были те, которые расстались со своими автомобилями — 426 автовладельцев не смогли погасить долги, а 65 автомобилей уже забрали для оценки и последующей продажи в счет долга.

Еще немного статистики. Да и в регионах современные комплексы работают исправно. Так, в Брянске с октября 2018 г. по январь 2019 г. с помощью новой аппаратуры удалось арестовать 45 автомобилей на сумму 5,6 млн руб. В Тюмени за 10 июля этого года остановили аж 180 авто должников, вернув долги по 140 делам, а 19 из них арестовали.