Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Судебные приставы начали забирать автомобили у водителей-должников 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Не так давно судебные приставы начали так называемую «охоту» на водителей-должников, а точнее — на их автомобили. За долги начали конфисковывать движимое имущество.
Что помогает ловить должников? Федеральная служба судебных приставов рассказала, что водителей-должников теперь ловят в потоке автомобилей. Они начинают вылавливать должников и лишать собственных автомобилей до тех пор, пока они не расплатятся по счетам, либо вообще могут конфисковать автомобиль в счет имеющегося долга. Судебные приставы обзавелись мобильными аппаратно-программными комплексами, которые помогают распознавать регистрационные номера. Кстати, примерно такая же система используется камерами фиксации нарушений правил дорожного движения при распознавании регистрационных номеров.
Что-то новенькое. Вообще, это не новшество. Подобная технология уже проходила апробацию почти 10 лет тому назад в городе Череповце, просто именно там работает компания, которая занималась разработкой данного программного обеспечения. Сам комплекс на тот момент стоил примерно 100 000 рублей и всего лишь за пару месяцев использования окупил себя в несколько раз. На сегодняшний момент данная технология используется в 35 регионах страны.
Работает ли система? Как показывает практическое применение, поймать водителя при помощи современных гаджетов равносильно чуду, потому что автовладельцы до такой степени боятся потерять свою машину, что сразу же соглашаются платить по счетам. Для примера немного статистики: Санкт-Петербург — за полгода мобильный комплекс помог поймать 12 000 должников, которые в свою очередь согласились погасить долги на общую сумму 90 000 000 рублей. Но все-таки были те, которые расстались со своими автомобилями — 426 автовладельцев не смогли погасить долги, а 65 автомобилей уже забрали для оценки и последующей продажи в счет долга.
Еще немного статистики. Да и в регионах современные комплексы работают исправно. Так, в Брянске с октября 2018 г. по январь 2019 г. с помощью новой аппаратуры удалось арестовать 45 автомобилей на сумму 5,6 млн руб. В Тюмени за 10 июля этого года остановили аж 180 авто должников, вернув долги по 140 делам, а 19 из них арестовали.
Итог. В 2018-м разыскали почти 8 тысяч авто должников. А приостановив действие водительских прав, приставы взыскали почти 8 млрд руб. долгов. Причем приставы работают на дорогах вместе с инспекторами ДПС, так что должникам скрыться не получится — лучше оплачивать штрафы и платить долги вовремя.
Car.ru: последние новости
Составлен рейтинг привлекательных бюджетных паркетников В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat Купе Bugatti Centodieci стал мощнее
Комментарии4
Автоновости , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян хотят освободить от некоторых штрафов16
Массовая авария произошла в Подмосковье
Москвичи столкнулись с массовой эвакуацией новых машин
Суды отменяют штрафы, вынесенные через «Помощник Москвы»
Ученые выяснили, зачем россияне занимаются каршерингом1
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение