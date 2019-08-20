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Chevrolet назвал дату продаж новой Captiva 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Представители именитого автогиганта General Motors анонсировали недавно дату продаж свежей версии модели Chevrolet Captiva. Новый кроссовер появится на авторынке Таиланда с 09.09.2019 года.
Производство новинки было начато месяц назад на промплощадке SGMW Motors в Индонезии. Там же выпускают и кроссовер Wuling Almaz для местного авторынка.
Напомним, обновленная Chevrolet Captiva, которая собирается на базе Baojun 530, была представлен в начале весны этого года. И донор и производная модель имеют узнаваемое сходство. У новинки разве что другая радиаторная решетка и фирменные эмблемы. Габариты у вышеназванных моделей абсолютно идентичные:
  • длина — 4,66 м;
  • ширина — 1,84 м;
  • высота — 1,76 м;
  • колесная база — 2,75 м.
Оснащение салонов новинки и донора также очень схоже.
Из оснащения свежей модификации Chevrolet Captiva можно отметить: светодиодную оптику, климат-контроль, камеру заднего обзора и парктроник.
По силовой части новинка оснащается полуторалитровым турбоагрегатом на 147 л.с. В роли трансмиссии используется шестиступенчатая механическая коробка или вариатор.
Стоимость Chevrolet Captiva в Таиланде составит 900 000 бат (в российских рублях — около 1 900 000).
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Captiva , General Motors
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