Chevrolet назвал дату продаж новой Captiva

Представители именитого автогиганта General Motors анонсировали недавно дату продаж свежей версии модели Chevrolet Captiva. Новый кроссовер появится на авторынке Таиланда с 09.09.2019 года.

Производство новинки было начато месяц назад на промплощадке SGMW Motors в Индонезии. Там же выпускают и кроссовер Wuling Almaz для местного авторынка.

длина — 4,66 м;

ширина — 1,84 м;

высота — 1,76 м;

колесная база — 2,75 м. Напомним, обновленная Chevrolet Captiva, которая собирается на базе Baojun 530, была представлен в начале весны этого года. И донор и производная модель имеют узнаваемое сходство. У новинки разве что другая радиаторная решетка и фирменные эмблемы. Габариты у вышеназванных моделей абсолютно идентичные:

Оснащение салонов новинки и донора также очень схоже.

Из оснащения свежей модификации Chevrolet Captiva можно отметить: светодиодную оптику, климат-контроль, камеру заднего обзора и парктроник.

По силовой части новинка оснащается полуторалитровым турбоагрегатом на 147 л.с. В роли трансмиссии используется шестиступенчатая механическая коробка или вариатор.

Стоимость Chevrolet Captiva в Таиланде составит 900 000 бат (в российских рублях — около 1 900 000).