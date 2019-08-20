Суды отменяют штрафы, вынесенные через «Помощник Москвы»

В базе Мосгорсуда появились первые судебные решения об отмене штрафов, вынесенных посредством мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД «Помощник Москвы». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, отменены постановления, вынесенные компаниям «Газелькин», «Абсолют», «Скай Такси» и ГКУ «Мособллес». Это были штрафы по 300 000 рублей каждый за парковку на газоне. Во всех случаях Мосгорсуд ссылается на постановление пленума Верховного суда от 20 июня, в котором разъясняется: если нарушение правил стоянки снято на камеру смартфона, то нельзя применять к автовладельцу упрощенный порядок привлечения к ответственности без его вызова и опроса.

«Письмо счастья» можно присылать, если камера стационарная или мобильная в машине, работающей на конкретном маршруте (например, «Паркон» или «Паркрайт»). А «Помощник Москвы» не проходит никаких поверок и, кроме того, обеспечивает избирательность наказания: пользователь может выбрать, кого из нарушителей сфотографировать, а кого — нет.

Недавно приложение обновили, и теперь оно якобы соответствует статусу автоматического средства фиксации нарушений. В Московской административной дорожной инспекции отметили, что доработки внесли с учетом рекомендаций ВС. В ней процесс фиксации нарушений более автоматизирован, чем раньше.