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Суды отменяют штрафы, вынесенные через «Помощник Москвы» 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В базе Мосгорсуда появились первые судебные решения об отмене штрафов, вынесенных посредством мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД «Помощник Москвы». Об этом пишет «Коммерсантъ».
В частности, отменены постановления, вынесенные компаниям «Газелькин», «Абсолют», «Скай Такси» и ГКУ «Мособллес». Это были штрафы по 300 000 рублей каждый за парковку на газоне. Во всех случаях Мосгорсуд ссылается на постановление пленума Верховного суда от 20 июня, в котором разъясняется: если нарушение правил стоянки снято на камеру смартфона, то нельзя применять к автовладельцу упрощенный порядок привлечения к ответственности без его вызова и опроса.
«Письмо счастья» можно присылать, если камера стационарная или мобильная в машине, работающей на конкретном маршруте (например, «Паркон» или «Паркрайт»). А «Помощник Москвы» не проходит никаких поверок и, кроме того, обеспечивает избирательность наказания: пользователь может выбрать, кого из нарушителей сфотографировать, а кого — нет.
Недавно приложение обновили, и теперь оно якобы соответствует статусу автоматического средства фиксации нарушений. В Московской административной дорожной инспекции отметили, что доработки внесли с учетом рекомендаций ВС. В ней процесс фиксации нарушений более автоматизирован, чем раньше.
«Также были обновлены все необходимые сертификаты, свидетельства и методики, подтверждающие работу специального мобильного приложения в автоматическом режиме. Работа программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» полностью соответствует КоАП РФ. Новая версия согласовывалась с судами. Возможность отменить штрафы, выписанные после обновления приложения, ничтожно мала», — уверены в МАДИ и правительстве Москвы.
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Автоновости , Мосгорсуд , Правительство Москвы
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