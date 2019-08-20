Москвичи столкнулись с массовой эвакуацией новых машин

Автомобили без номеров эвакуируют по всей Москве ради борьбы с террористами, пишет Autonews.

Закон дает 10 дней на постановку только что купленной машины на учет. Все это время при наличии документов на авто можно ездить без государственных номеров.

Между тем в 2017 году в столице вступил в силу антитеррористический регламент. Согласно ему, автомобили без номеров могут быть эвакуированы отовсюду, где скопление людей повышено.

Эвакуируют такие машины и с платных парковок. На горячей линии Московского паркинга изданию объяснили это тем, что без номеров невозможна оплата стоянки.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов упоминал, что в первую очередь авто без номеров будут отгоняться на 400 метров от общественных мест — парков, остановок, станций метро и так далее — и проверяться правоохранительными органами на предмет того, не представляют ли угрозу.

Между тем сотрудники штрафстоянок рассказали Autonews, что многие автомобили, которые к ним привозят за день, новые.

Они добавили, что возврат такой машины затруднен —отсутствие номеров делает невозможным узнать по телефону, где находится транспортное средство. Поэтому автовладельцам приходится объезжать все штрафстоянки.