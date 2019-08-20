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Москвичи столкнулись с массовой эвакуацией новых машин 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобили без номеров эвакуируют по всей Москве ради борьбы с террористами, пишет Autonews.
Закон дает 10 дней на постановку только что купленной машины на учет. Все это время при наличии документов на авто можно ездить без государственных номеров.
Между тем в 2017 году в столице вступил в силу антитеррористический регламент. Согласно ему, автомобили без номеров могут быть эвакуированы отовсюду, где скопление людей повышено.
Эвакуируют такие машины и с платных парковок. На горячей линии Московского паркинга изданию объяснили это тем, что без номеров невозможна оплата стоянки.
Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов упоминал, что в первую очередь авто без номеров будут отгоняться на 400 метров от общественных мест — парков, остановок, станций метро и так далее — и проверяться правоохранительными органами на предмет того, не представляют ли угрозу.
Между тем сотрудники штрафстоянок рассказали Autonews, что многие автомобили, которые к ним привозят за день, новые.
Они добавили, что возврат такой машины затруднен —отсутствие номеров делает невозможным узнать по телефону, где находится транспортное средство. Поэтому автовладельцам приходится объезжать все штрафстоянки.
Комментарии
Автоновости , Максим Ликсутов , МВД
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