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Насколько подорожает бензин осенью 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В сентябре стоит ожидать более быстрого роста цен на топливо. Это связано с повышением спроса на бензин после сезона отпусков, выросших акцизов, и проблем у независимых АЗС с покупкой топлива на биржах, заявили «Лайф» экономисты.
По данным Росстата, которые привело издание, на 12 августа бензин подорожал в среднем лишь на 0,1% по отношению к концу июля и на 1,6% — с начала года. Однако, по мнению экспертов, в сентябре стоит ждать более быстрого роста цен — примерно на 0,5% за месяц.
Уже заложен фундамент для будущих потрясений на топливном рынке, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, с начала 2019 года акциз на топливо был повышен, в результате чего предложение бензина сокращается, так как его производство убыточно.
«Правительство пытается стимулировать производство административными мерами, но, как видим, получается плохо. Когда ситуация выйдет из-под контроля, цены вполне могут разом взлететь на 6 рублей», — уверен он.
В свою очередь эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов указал изданию на то, что 60% топливного рынка занимают независимые АЗС, однако многие из них находятся практически на грани банкротства, поскольку покупают топливо у посредников.
«На бирже топлива практические не остаётся, несмотря на то, что нефтяные компании обязаны поставлять на биржу 5% своих объёмов бензина и 10% дизеля, так как они тут же сами и скупают топливо, чтобы затем продавать по выгодным ценам», — приводятся в статье слова эксперта.
Однако ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что «предпосылок для резкого роста цен на топливо в августе и сентябре нет».
«Единственное, что может спровоцировать всплеск цен на топливном рынке России, — это падение национальной валюты, а также повышение акцизов на топливо», — считает он.
Ранее Россия заняла 16 место в рейтинге стран с наибольшей и наименьшей доступностью бензина для населения, опубликованном РИА Новости. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост цены бензина в России по итогам 2019 года не будет превышать инфляцию, то есть составит не более пяти процентов.
Комментарии5
Автоновости , Иван Капустянский , Геннадий Николаев , РИА Новости
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