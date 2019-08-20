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В России отзывают самопроизвольно разгоняющиеся «Фиаты» 

Motor.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Motor
Росстандарт объявил о начале отзывной кампании Fiat Freemont, которые были проданы с августа 2013 по август 2014 года.
Сбой может привести к прерыванию передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение: это грозит тем, что текущая скорость останется прежней или машина ускорится.
В рамках отзыва на транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, бесплатное обновление программного обеспечения контрольного модуля мотора.
Ранее в августе ремонт потребовался 147 пикапам Fiat Fullback из-за несоответствия требованиям креплений боковых подножек. Тогда в ведомстве заявили, что подножки могут самопроизвольно отсоединиться от кузова.
Источник: Росстандарт
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