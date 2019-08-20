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Самую длинную «сплошную» в России решили разделить 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
40-километровую сплошную линию разметки на трассе Воронеж-Нововоронеж ликвидируют по решению департамента дорожной деятельности Ворожнеской области, сообщает портал Drom во вторник.
Такая длинная разметка была нанесена на трассу в июне в качестве эксперимента: местные власти хотели проверить, как она повлияет на аварийность на дороге.
"Разметка себя оправдала — за 2,5 месяца на участке дороги не случилось ни одного ДТП, при том что трасса всегда была аварийной. За девять лет до этого здесь погибли более 100 человек, 300 пострадали. Результат эксперимента хороший, но есть плохие отзывы от автомобилистов, которым приходится ехать со скоростью 60–70 км/час. Посмотрим, какая дисциплина будет у водителей после изменения разметки", — отметили в департаменте.
Уже в сентябре 40-километровую «сплошную» разделят шестью разрывами для обгона и разворота.
Возможно, после этого водители перестанут жаловаться на трассу, но другие дороги Воронежа также оставляют желать лучшего, и новой разметкой это не исправить: город вошел в десятку населенных пунктов России с самыми ужасными дорожными покрытиями.
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