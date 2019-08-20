Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford представит новый кроссовер Mondeo Evos 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Руководители американской автомобильной компании Ford готовы показать новый кроссовер Mondeo Evos.
Несмотря на это, будущее данной модели пока неизвестно. Все дело в том, что очень низкие показатели продаж, заставляют руководителей бренда задуматься над тем, нужно ли выводить на серийное производство разработанный кроссовер.
Главным изменением нового кроссовера становится использование дополнительной гибридной установки.
Заявка на патент нового автомобиля была подана сразу в нескольких странах, а именно в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Экстерьер обновленного кроссовера полностью изменился в сравнении с ранее представленной версией. Более того, автомобиль получил большое количество дополнительных деталей и элементов, отличающих его от машин предыдущей версии.
Точные данные о техническом оснащении, а также дата презентации и стоимость кроссовера пока засекречены. Согласно официальным данным, полученным от производителей, текущая версия машины останется в продаже как минимум до конца 2021 года.
Car.ru: последние новости
Судебные приставы начали забирать автомобили у водителей-должников Chevrolet назвал дату продаж новой Captiva В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat
Комментарии
Автоновости , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов
Россиян хотят освободить от некоторых штрафов20
Массовая авария произошла в Подмосковье
Насколько подорожает бензин осенью5
Москвичи столкнулись с массовой эвакуацией новых машин
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение