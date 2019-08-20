Ford представит новый кроссовер Mondeo Evos

Несмотря на это, будущее данной модели пока неизвестно. Все дело в том, что очень низкие показатели продаж, заставляют руководителей бренда задуматься над тем, нужно ли выводить на серийное производство разработанный кроссовер.

Главным изменением нового кроссовера становится использование дополнительной гибридной установки.

Заявка на патент нового автомобиля была подана сразу в нескольких странах, а именно в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Экстерьер обновленного кроссовера полностью изменился в сравнении с ранее представленной версией. Более того, автомобиль получил большое количество дополнительных деталей и элементов, отличающих его от машин предыдущей версии.

Точные данные о техническом оснащении, а также дата презентации и стоимость кроссовера пока засекречены. Согласно официальным данным, полученным от производителей, текущая версия машины останется в продаже как минимум до конца 2021 года.