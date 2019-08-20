Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные китайские автомобили в России 

Авторамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Объем российских продаж китайских машин составил 3,27 тыс. автомобилей за июль, сообщает во вторник агентство "Автостат". Это на 11% больше, чем за тот же месяц 2018 года.
Самой популярной маркой стал Haval, показавший рост продаж в 4,6 раза до 1,18 тыс. моделей. На втором месте оказался Geely с заметным отрывом — бренд реализовал в июле 790 автомобилей, а спрос на них вырос в 3,6 раза. Тройку замыкает Chery с результатом в 432 экземпляра и +7% продаж.
Далее следуют Lifan и Changan, продажи которых снизились: так, автомобили Lifan купили за прошлый месяц 323 раза, что на 75% меньше, чем в прошлом году, а Changan выбрали 167 россиян (-9%).
С шестого по десятое место расположились DFM (132 шт. и +11% продаж), FAW (109 шт. и -13%), Zotye (81 шт. и -71%), Foton (22 шт.), Brilliance (20 шт. и +43%) и Hawtai (9 шт. и -57%).
За январь-июль 2019 года в целом продажи автомобилей из КНР подросли на 1,4% и составили 19,29 тыс. единиц.
В понедельник "Авторамблер" писал про самые любимые автомобили москвичей. По итогам первых семи месяцев 2019 года лидером продаж в столице стал седан Volkswagen Polo, продажи которого увеличились на 43% в годичном выражении.
Авторамблер: последние новости
В России выросли продажи Lamborghini Fiat отозвала автомобили в России из-за риска короткого замыкания Американка придумала оригинальный способ обмана дорожных камер
Комментарии
Автоновости , Geely , Chery , Brilliance , FAW , Lifan , Volkswagen Polo , Volkswagen , Авторамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России выросли продажи Lamborghini
УАЗ запатентовал выкидные ключи зажигания
Сбивший трех паралимпийцев водитель задержан
В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации
Штрафная экономика: какие долги спишут с водителей3
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение