Названы самые популярные китайские автомобили в России

Объем российских продаж китайских машин составил 3,27 тыс. автомобилей за июль, сообщает во вторник агентство "Автостат". Это на 11% больше, чем за тот же месяц 2018 года.

Самой популярной маркой стал Haval, показавший рост продаж в 4,6 раза до 1,18 тыс. моделей. На втором месте оказался Geely с заметным отрывом — бренд реализовал в июле 790 автомобилей, а спрос на них вырос в 3,6 раза. Тройку замыкает Chery с результатом в 432 экземпляра и +7% продаж.

Далее следуют Lifan и Changan, продажи которых снизились: так, автомобили Lifan купили за прошлый месяц 323 раза, что на 75% меньше, чем в прошлом году, а Changan выбрали 167 россиян (-9%).

С шестого по десятое место расположились DFM (132 шт. и +11% продаж), FAW (109 шт. и -13%), Zotye (81 шт. и -71%), Foton (22 шт.), Brilliance (20 шт. и +43%) и Hawtai (9 шт. и -57%).

За январь-июль 2019 года в целом продажи автомобилей из КНР подросли на 1,4% и составили 19,29 тыс. единиц.