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В России отозвали автомобили Jeep и Chrysler 

Авторамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В сервисные центры отправятся 1,73 тыс. моделей Chrysler и Jeep, сообщает во вторник Росстандарт. Среди них — Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler, проданные с июля 2017-го по апрель 2018 года.
Причина масштабной сервисной акции — дефект программного обеспечения блока управления экстренными вызовами. Если во время первого вызова соединение по какой-то причине обрывается, может не сработать повторная попытка установления вызова.
На всех автомобилях бесплатно обновят программное обеспечение блока ЕАМ.
Ранее американские марки отзывали свои модели в России в феврале. Тогда сообщалось о дефектных подушках безопасности Jeep Wrangler и проблеме с доступом у механизма аварийной разблокировки АКП, из-за которой автомобиль мог непроизвольно начать движение.
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Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler , Chrysler , Chrysler Pacifica , Jeep Grand Cherokee
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