В России отозвали автомобили Jeep и Chrysler

Причина масштабной сервисной акции — дефект программного обеспечения блока управления экстренными вызовами. Если во время первого вызова соединение по какой-то причине обрывается, может не сработать повторная попытка установления вызова.

На всех автомобилях бесплатно обновят программное обеспечение блока ЕАМ.