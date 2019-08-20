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В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации на дорогах 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.
Как считает депутат, в установке таких устройств больше минусов, чем плюсов.
«Категорически надо прекращать эту историю, когда физическое лицо берёт в аренду камеру, принадлежащую, например, Московской области, сидит под кустом весь день и фиксирует нарушения правил дорожного движения, передавая потом флешку уполномоченному органу», — заявил он.
По его словам, никому не известно, что происходит с этой флешкой в дальнейшем.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.
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Автоновости , Александр Васильев , Вячеслав Лысаков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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