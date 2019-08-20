В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации на дорогах

Как считает депутат, в установке таких устройств больше минусов, чем плюсов.

«Категорически надо прекращать эту историю, когда физическое лицо берёт в аренду камеру, принадлежащую, например, Московской области, сидит под кустом весь день и фиксирует нарушения правил дорожного движения, передавая потом флешку уполномоченному органу», — заявил он.

По его словам, никому не известно, что происходит с этой флешкой в дальнейшем.