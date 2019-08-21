Банки меняют условия для автокредитов 

Ряд российских банков при выдаче автомобильных кредитов начали отказываться от залога машины и страхования по КАСКО. Таким образом кредитные организации хотят укрепиться на стагнирующем рынке автопродаж.
Кредиты без залога и КАСКО начали практиковать несколько средних банков, пишет «Коммерсант». Ставка по кредитам с новыми условиями составляет от 10,99 до 16% годовых. В долг у банка можно взять до четырех млн рублей. Пока такие кредиты выдают в пяти российских регионах, но в ближайшее время кредитные организации собираются существенно расширить географию присутствия.
В банках отмечают, что пока уровень просрочки по данным кредитам не отличается от других сегментов, несмотря на отсутствие залога. Отказ от залога автомобиля в финансовых организациях объяснили тем, что это «создает дополнительные сложности при взыскании». Впрочем, крупные банки не стремятся к участию в программе, считая что клиентам важно предоставлять минимум документов и получать решение в экспресс-формате. «Одним из факторов, помогающих снизить ставку для клиентов, является наличие залога». — отметили в ВТБ. Автодиллеры в свою очередь говорят о том, что «облегченный» кредит может расшевелить рынок продажи автомобилей.