Банки меняют условия для автокредитов

Ряд российских банков при выдаче автомобильных кредитов начали отказываться от залога машины и страхования по КАСКО. Таким образом кредитные организации хотят укрепиться на стагнирующем рынке автопродаж.

Кредиты без залога и КАСКО начали практиковать несколько средних банков, пишет «Коммерсант». Ставка по кредитам с новыми условиями составляет от 10,99 до 16% годовых. В долг у банка можно взять до четырех млн рублей. Пока такие кредиты выдают в пяти российских регионах, но в ближайшее время кредитные организации собираются существенно расширить географию присутствия.