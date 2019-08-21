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Владельцы электрокаров сэкономят на платных трассах в России 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Минпромторг и МВД планируют на законодательном уровне ввести бесплатный проезд по платным трассам для транспорта с нулевым уровнем выбросов. С таким предложением к ведомствам обратилась рабочая группа национально-технологической инициативы «Автонет».
Введение послаблений для владельцев электромобилей в «Автонете» объясняют необходимостью популяризации экологически чистого транспорта в стране. Пока же низкий темп развития электромобилей связан с отсутствием инфраструктуры и их высокой стоимостью.
Авторы идеи подчеркивают, что в случае введения льготного проезда по платным трассам государство не понесет серьезного финансового урона, так как количество зарегистрированных электрических машин крайне мало. Так, из 50 миллионов транспортных средств в России лишь четыре тысячи — электрические.
В июле этого года стало известно о том, что представители Renault обсуждали идею об организации локального производства электромобилей в России с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. На сегодняшний день французский бренд поставляет на российский рынок две модели с электрическими силовыми установками — это Twizy за 949 000 рублей и коммерческий Kangoo Z. E. (от 2,6 миллиона рублей).
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Автоновости , Renault , Денис Мантуров , Минпромторг , МВД
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