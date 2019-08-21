Чиновник объяснил, зачем в Москве часто ремонтируют дороги

По данным РБК, на 130 столичных улицах асфальт перекладывали два или более раз за последние четыре года. При этом в документах мэрии прописано, что ремонт на крупных дорогах должен проводиться только раз в три года, а на небольших улицах — раз в 4-5 лет.

Частый ремонт дорог в столице связан с заботой о безопасности, разъяснил журналистам руководитель департамента капремонта мэрии Москвы Алексей Елисеев . Основная проблема, с которой борются ремонтники — возникновение поперечной неровности, или колейности, сказал он. Во внутреннем документе ЖКХ Москвы, принятом в 2017 году, установлено, что на кольцевых дорогах столицы и вылетных магистралях ремонт надлежит проводить каждые 2,5 года — по окончании этого срока колейность на загруженных дорогах достигает опасного уровня.

Для межрайонных трасс этот срок составляет 3,5 года, для небольших улиц — 5,5-6 лет. Исходя из показателей развития колейности, а также возникновения трещин и прочих повреждений покрытия, в ЖКХ разработали действующие межремонтные сроки, по которым большая часть дорог Москвы требует обновления раз в три-четыре года.

РБК сообщает, что по факту дорожники проводят ремонтные работы куда чаще: на всех 130 улицах, которые ремонтировали два или более раз за последние четыре года, гарантия на ремонт не превышает трех лет.

В начале августа стало известно, что в России начали закатывать дороги в асфальт нового типа. Дорожники начали с Омска, а в 2020 с использованием инновационной смеси будут ремонтировать уже все дороги страны, сообщал "Авторамблер".