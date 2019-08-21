Цена на бензин ненадолго приостановит рост

Цена на бензин ненадолго приостановит рост. По данным Росстата в этом году рост цены на бензин ниже роста уровня инфляции в 2,5 раза.

В это же время, интенсивность повышения цены топлива прошлого года опережала инфляцию почти в 5 раз. Но надеяться на постоянство данного факта не стоит. К началу осени ситуация по темпу роста способна догнать прежние показатели. По отношению к июлю прошлого года, цена на бензин в аналогичном периоде этого года возросла на 1,8%, а уровень инфляции составлял 4,6%. Если сравнивать июль 2018 с тем же месяцем 2017, то рост цены был на 11,8%, что было во много раз выше роста инфляции, которая составляла 2,5%. В прошлом году цена на бензин являлась катализатором для летней инфляции, так как ее рост был одновременно с сезонным ослаблением российского рубля, снижением цен на овощи и фрукты.

По словам директора Фонда развития права и медиации ТЭК Пахомова Александра, на замедленность роста цены горючего в июле 2019 повлиял ряд причин, таких как понижение стоимости нефти с 65 до 57 долларов за баррель. Падение цены на нефть плюс сезон дачных и заграничных отпусков, способствующий меньшему потреблению топлива, сдерживают цену бензина. Значительное влияние оказал также налоговый демфер с повышением компенсаций нефтяникам. По данным эксперта Виктора Костюкова, марка бензина Аи-92 практически полностью покроет неполученную прибыль с продаж на внутреннем рынке вместо экспорта, за счет налогового вычета. Важную роль может сыграть и неопределенность в действиях правительства по удержанию цен. Увеличение экспорта продуктов нефти, уборка урожая, окончание периода отпусков, все эти факторы создают напряжение и почву для изменения ситуации. Пахомов считает, что уменьшение темпа роста цен на бензин июля-августа восполнится в сентябре и до конца 2019 года будет увеличиваться.