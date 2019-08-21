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«АвтоВАЗ», «Камаз» и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
"АвтоВАЗ", "Камаз", Mercedes-Benz Rus и ряд других автопроизводителей готовы перейти на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) с сентября 2019 года, говорится в сообщении АО "Электронный паспорт", администрирующего систему.
По данным компании, в Минпромторге состоялось совещание с крупнейшими автопроизводителями и импортерами по вопросу введения ЭПТС под руководством замглавы ведомства Александра Морозова.
"В ходе совещания, приняв во внимание факт реально работающей в настоящее время в России системы электронных паспортов, а также фактически начатую большинством производителей работу в системе, был определен перечень компаний, готовых полностью (или по определенным моделям) перейти на оформление ЭПТС уже с сентября 2019 года", — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди таких компаний "Камаз", "АвтоВАЗ", Mercedes, "Автотор", Ford Sollers, Mazda Sollers, Haval, производитель полуприцепов "Сеспель", "Тонар", производитель дорожно-строительной и спецавтотехники "Бецема" и другие.
Первые легковые машины с ЭПТС в тестовом порядке были проданы в России весной. Тогда была отработана смена собственника по цепочке организация-изготовитель — дистрибьютор — официальный дилер — конечный покупатель (юридическое лицо) с отражением в ЭПТС на каждом этапе и дальнейшей регистрацией автомобиля в ГИБДД.
По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.
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Автоновости , Mazda , Mercedes-Benz , Александр Морозов , Минпромторг , Камаз , Sollers , ГИБДД , Автоваз , Ford
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