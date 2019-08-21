«АвтоВАЗ», «Камаз» и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС

"АвтоВАЗ", "Камаз", Mercedes-Benz Rus и ряд других автопроизводителей готовы перейти на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) с сентября 2019 года, говорится в сообщении АО "Электронный паспорт", администрирующего систему.

По данным компании, в Минпромторге состоялось совещание с крупнейшими автопроизводителями и импортерами по вопросу введения ЭПТС под руководством замглавы ведомства Александра Морозова

"В ходе совещания, приняв во внимание факт реально работающей в настоящее время в России системы электронных паспортов, а также фактически начатую большинством производителей работу в системе, был определен перечень компаний, готовых полностью (или по определенным моделям) перейти на оформление ЭПТС уже с сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

Sollers, Как отмечается, среди таких компаний "Камаз", "АвтоВАЗ", Mercedes, "Автотор", Ford Mazda Sollers, Haval, производитель полуприцепов "Сеспель", "Тонар", производитель дорожно-строительной и спецавтотехники "Бецема" и другие.

Первые легковые машины с ЭПТС в тестовом порядке были проданы в России весной. Тогда была отработана смена собственника по цепочке организация-изготовитель — дистрибьютор — официальный дилер — конечный покупатель (юридическое лицо) с отражением в ЭПТС на каждом этапе и дальнейшей регистрацией автомобиля в ГИБДД

По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.