Россиян предупредили о росте цен на автомобили

В России в ближайшие месяцы вырастут цены на автомобили. Об этом заявил автоэксперт, партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто

"Мы ожидаем роста цен примерно на восемь-десять процентов, вряд ли он будет выше этого показателя", — рассказал аналитик порталу URA.RU.

Моржаретто связал это с повышением НДС и лишением производителей государственной поддержки. Кроме того, цены увеличивались в течение года из-за инфляции. Эксперт отметил, что они растут регулярно.

Аналитик выразил сожаление тем, что цены на машины показывают такую динамику. По его мнению, это может привести к тому, что россияне будут все меньше покупать автомобили.