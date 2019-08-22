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Названы самые мужские марки машин 

Авторамблер + ещё 7 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Выяснилось, что самым "мужским" автобрендом в России является Infiniti — среди владельцев машин японской марки агентство "Автостат" насчитало 95,8% мужчин и только 4,2% женщин. Результатами исследования агентство поделилось в четверг.
На втором месте по маскулинности оказался отечественный УАЗ с 95,5% хозяев-мужчин. Третье и четвертое места снова заняли японцы — Subaru и Toyota с результатами 93,3% и 92,7% соответственно. Пятой по этому показателю стала чешская Skoda с 91,7%.
Далее в десятке фаворитов сильного пола расположились Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).
Для составления рейтинга было опрошено 240 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет с 2013 по 2019 годы, отмечает "Автостат".
Ранее в августе "Авторамблер" поделился рейтингом 10 самых популярных в России кроссоверов ценой до 2 млн рублей.
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