Названы самые мужские марки машин

Выяснилось, что самым "мужским" автобрендом в России является Infiniti — среди владельцев машин японской марки агентство "Автостат" насчитало 95,8% мужчин и только 4,2% женщин. Результатами исследования агентство поделилось в четверг.

На втором месте по маскулинности оказался отечественный УАЗ с 95,5% хозяев-мужчин. Третье и четвертое места снова заняли японцы — Subaru Toyota с результатами 93,3% и 92,7% соответственно. Пятой по этому показателю стала чешская Skoda с 91,7%.

Для составления рейтинга было опрошено 240 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет с 2013 по 2019 годы, отмечает "Автостат".

Ранее в августе "Авторамблер" поделился рейтингом 10 самых популярных в России кроссоверов ценой до 2 млн рублей.