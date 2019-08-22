В Россию возвращаются дешевые автомобили Ravon

Узбекский бренд Ravon решил вернуться в Россию с тремя прежними моделями и с новыми подросшими ценами, сообщает «Автостат».

Модельный ряд марки представлен хэтчбеком R2 и седанами Nexia R3 и R4, которые уже продавались здесь до лета 2018 года, когда Ravon решил покинуть российский рынок. Отметим, что новые цены на автомобили оказались заметно ниже, чем предполагалось ранее.

Так, теперь небольшой хэтчбек R2 — клон Chevrolet Spark — доступен россиянам по цене от 646 тыс. до 697 тыс. рублей. Он оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 85 л.с. и четырехдиапазонным «автоматом». Ранее R2 в России стоил от 500 тыс. рублей.

Седан Nexia R3 ( Chevrolet Aveo ) можно купить по цене от 670 тыс. до 748 тыс. рублей. Под капотом у него — 106-сильный мотор DOHC объемом 1,5 л, который агрегатируется с «механикой» или шестиступенчатой автоматической коробкой передач на выбор.