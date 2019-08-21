На вооружении ГИБДД появилась пластмассовая Lada Vesta 

"Машину" продемонстрировали губернатору региона на областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при участии начальника местного УГИБДД Евгения Шаталова. По его словам, такие макеты планируется размещать вдоль дорог области, чтобы водители не расслаблялись.
Бутафорская "Lada Vesta" вооружена светодиодными вставками на нарисованном бампере и положенной по штату красно-синей "люстрой": светотехника работает от аккумулятора и может функционировать в автономном режиме около суток. Наличие работающей "мигалки" связано с идеей воронежских властей эксплуатировать макеты в основном в темное время суток. По мнению авторов проекта, любой водитель, увидев знакомые красно-синие переливы, будет вести себя осторожнее.
Размещать макеты собираются в тех местах Воронежской области, где наиболее часто происходят ДТП, а также вдоль федеральной трассы М-4 "Дон", по которой автомобильный трафик движется в том числе и на юг России.
Эксперимент с установкой "самосветящихся" макетов патрульных автомобилей ГИБДД уже получил одобрение у региональных властей: сейчас в местной Госавтоинспекции придумывают, где и сколько пластмассовых "Вест" будет установлено.