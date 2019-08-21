На вооружении ГИБДД появилась пластмассовая Lada Vesta

"Машину" продемонстрировали губернатору региона на областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при участии начальника местного УГИБДД Евгения Шаталова . По его словам, такие макеты планируется размещать вдоль дорог области, чтобы водители не расслаблялись.

Бутафорская " Lada Vesta " вооружена светодиодными вставками на нарисованном бампере и положенной по штату красно-синей "люстрой": светотехника работает от аккумулятора и может функционировать в автономном режиме около суток. Наличие работающей "мигалки" связано с идеей воронежских властей эксплуатировать макеты в основном в темное время суток. По мнению авторов проекта, любой водитель, увидев знакомые красно-синие переливы, будет вести себя осторожнее.

Размещать макеты собираются в тех местах Воронежской области, где наиболее часто происходят ДТП, а также вдоль федеральной трассы М-4 "Дон", по которой автомобильный трафик движется в том числе и на юг России.

Эксперимент с установкой "самосветящихся" макетов патрульных автомобилей ГИБДД уже получил одобрение у региональных властей: сейчас в местной Госавтоинспекции придумывают, где и сколько пластмассовых "Вест" будет установлено.