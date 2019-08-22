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Porsche инвестирует средства в разработку новой технологии 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно официальным данным, руководители автомобильного концерна Porsche инвестируют крупную сумму денежных средств в современную технологию SWIR. Она должна существенно увеличить безопасность выпускаемых автомобилей, осуществляя необходимую помощь водителям.
Благодаря использованию технологии, существенно увеличивается видимость на дорогах про плохих погодных условиях. Так, разумнее всего использовать систему при условии пыли, тумана или дождя.
Более того, использование данной системы позволяет изготавливать камеры SWIR HD, которые можно будет устанавливать на машины за небольшую доплату.
Сумма инвестирования, которую выделили руководители компании, пока не разглашается. По словам руководителей Porsche, все внесенные инвестиции будут оправданы уже в ближайшее время, учитывая востребованность и необходимость разработанной системы.
Информации о том, на какие модели автомобилей будет установлена данная система, пока также нет.
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Автоновости , Porsche
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