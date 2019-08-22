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На улице Лондона появился автомат по продаже машин 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe. Купить его не сложнее, чем банку газировки.
Главная идея заключается в том, что теперь будущему владельцу не придется идти в дилерский центр и торговаться с его сотрудником касательно цены. Стоимость представленного в автомате электрокара окончательная, никаких опций за доплату будущему владельцу предлагать не будут.
Недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников сказали, что в процессе покупки автомобиля их отталкивает именно отсутствие понимания итоговой стоимости машины — после общения с менеджером ценник может измениться довольно сильно за счет добавления не самых нужных покупателю опций.
По мнению клиентов, если бы автомобили продавались онлайн, ценообразование стало бы более прозрачным и последовательным — они бы сами могли изучить все доступные опции и с добавлением каждой из них сразу видеть, как изменяется конечная стоимость машины.
Такая практика уже появляется на автомобильном рынке — например, в конце мая продажи онлайн открыла компания Audi. Клиенты из Германии могли купить через сайт эксклюзивную версию Audi TT, а также заказать доставку в любую точку страны.
А в марте китайский производитель Chery заявил, что открывает на платформе AliExpress собственную страницу, где можно будет приобрести автомобили бренда. В продаже были все модели, представленные на российском рынке.
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Автоновости , Chery , Audi , Renault Zoe , Renault , Audi TT
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