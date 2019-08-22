На улице Лондона появился автомат по продаже машин

На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe . Купить его не сложнее, чем банку газировки.

Главная идея заключается в том, что теперь будущему владельцу не придется идти в дилерский центр и торговаться с его сотрудником касательно цены. Стоимость представленного в автомате электрокара окончательная, никаких опций за доплату будущему владельцу предлагать не будут.

Недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников сказали, что в процессе покупки автомобиля их отталкивает именно отсутствие понимания итоговой стоимости машины — после общения с менеджером ценник может измениться довольно сильно за счет добавления не самых нужных покупателю опций.

По мнению клиентов, если бы автомобили продавались онлайн, ценообразование стало бы более прозрачным и последовательным — они бы сами могли изучить все доступные опции и с добавлением каждой из них сразу видеть, как изменяется конечная стоимость машины.

Такая практика уже появляется на автомобильном рынке — например, в конце мая продажи онлайн открыла компания Audi . Клиенты из Германии могли купить через сайт эксклюзивную версию Audi TT , а также заказать доставку в любую точку страны.