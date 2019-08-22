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Toyota хочет возродить спорктар MR2 при помощи Porsche 

Motor.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Motor
Представители японского автопроизводителя Toyota давно говорят о планах возродить среднемоторный родстер MR2. Сейчас же главный инженер проекта Тецуа Тада заявил, что в качестве соавтора новой модели компания хотела бы видеть Porsche.
Разумеется, пока что нет никаких подтверждений ни со стороны «Тойоты», ни со стороны Porsche. В интервью изданию AutoIndustriya Тада задали вопрос касательно будущего легендарного спорткара и того, с кем бы марка хотела сотрудничать по этому проекту. Он ответил, что для компании лучшим соавтором новой MR2 мог бы стать Porsche.
Конечно, это может быть лишь очередной шуткой от представителей японской марки. Но учитывая, что для Toyota совместные разработки с конкурентами в последнее время стали обычной практикой, а у Porsche есть колоссальный опыт в создании среднемоторых спорткаров, такой альянс выглядит вполне реально.
В линейке Toyota уже есть две модели, которые были созданы при участии других производителей. Спорктар GT86, который сменил на рынке модель Celica, был создан с соавторстве с другим японским производителем, компанией Subaru.
Последней неоригинальной разработкой стало новое поколение Toyota Supra, которую японцы создали вместе с коллегами из BMW. Автомобиль вызвал шквал критики со стороны фанатов, поскольку к пятому поколению производитель решил отказаться от любимого многими мотора 2JZ в пользу двигателя от BMW Z4.
Слухи о том, что марка собирается вернуть на рынок все некогда триумфальные автомобили, появились еще в 2010 году — руководство объявило о желании повторить былой успех в автоспорте. Позднее подразделение Gazoo Racing, которое занимается всеми гоночными «Тойотами», подтвердило, что работы над преемником родстера действительно ведутся.
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Автоновости , Subaru , Toyota Supra , BMW , BMW Z4 , Toyota , Porsche
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