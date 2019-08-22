Hyundai показала электрокар в ретро-стиле

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первый тизер концепта 45 EV, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте 10 сентября 2019 года. Дизайн электрического шоу-кара вдохновлен первыми моделями бренда, выпущенными в 70-х годах прошлого века.

В самой компании Hyundai 45 EV описывают как «символическую веху для будущего дизайна электромобилей», которая также демонстрирует развитие фирменного языка бренда Sensuous Sportiness — «чувственная спортивность». Судя по изображению автомобиля, он сочетает в себе элементы ретро-стиля и современные технологии, а также присутствует намек на «спортивность» — спойлер на крыше.

О технической начинке концепта подробностей пока нет. Единственное, о чем упомянули в Hyundai — это о полностью электрической силовой установке 45 EV.

Похожая модель — электрический хэтчбек с ретро-дизайном, — недавно появилась в арсенале Honda . В движение ее приводит 110-киловаттный электромотор (150 сил и более 300 Нм момента), питающийся от тяговой батареи емкостью 35,5 киловатт-часа. На одной зарядке электрокар проезжает около 200 километров.

Особенностью автомобиля, помимо внешнего вида, стали пять экранов, на которые выводятся данные о работе установки и изображение с наружных камер. Honda e уже доступна для заказа жителям нескольких стран, в том числе Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.

Источник: Hyundai