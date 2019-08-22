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Анонсирован Volvo S60 с расходом 1,6 л топлива на 100 км 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Volvo
Моторная гамма шведского седана в третьем поколении расширилась за счет гибридной силовой установки. Такой Volvo S60 может стать не только самым мощным, но и самым экономичным представителем семейства.
В составе силовой установки новинки с обозначением Т8 трудятся бензиновый турбомотор мощностью 303 л.с. и 87-сильный электродвигатель. Совокупно они развивают, по заявлению производителя, 390 л.с. и работают вместе с восьмиступенчатым автоматом. До 100 км/ч такой седан ускоряется за 4,6 секунды. При этом четырехдверка способна удовлетвориться всего 1,6 л бензина на 100 км пробега, а без использования турбомотора проедет до 58 километров за счет 11-киловаттного бортового аккумулятора.
Попутно семейство Volvo S60 пополнилось еще и новыми комплектациями. Например, исполнение S60 R-Design Plus с 250-сильным мотором Т5 характерно уменьшенным на 12 мм дорожным просветом, более жесткими пружинами и стабилизаторами, а также иными амортизаторами в подвеске. Опционально доступны колесные диски на 18, 19 или 20 дюймов, спортивные кресла, проекционный дисплей и подрулевые переключатели.
А S60 Inscripion Plus получает дополнительно хромированные акценты на кузове, более широкий выбор дизайна колес, полностью кожаную отделку интерьера с деревянными вставками и кресла с вентиляцией. В качестве опции для обеих комплектаций появились адаптивные амортизаторы.
Европейские дилеры Volvo уже начали прием заказов на новые версии седана S60. К примеру, гибридная версия в исполнении R-Design Plus обойдется в 54 485 евро.
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Автоновости , Volvo , Volvo S60
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