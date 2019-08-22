Москвичам рассказали, как отменить выписанные штрафы

Водители могут обжаловать штрафы, выписанные при помощи приложения «Помощник Москвы», рассказали изданию Autonews адвокаты.

По данным издания, согласно постановлению Верховного суда России № 20 от 25 июня 2019 г., все материалы, которые были оформлены с использованием мобильного телефона, вплоть до обновления приложения «Помощник Москвы» в начале августа 2019 г., оказались вне закона.

При этом юристы пояснили, что любой административный материал, оформленный с использованием «Помощника Москвы», можно оспорить, даже если он был вынесен несколько лет назад и дело уже закрыто.

«Как и раньше, презумпция виновности действует только в случае фиксации нарушений при помощи технических средств, действующих в автоматическом режиме. Фиксация нарушений «Помощником Москвы» приравнивалась к автоматической. Но Верховный суд разъяснил, что это не так, что фиксацию каждый раз осуществляет конкретный человек. И теперь аргумент с решением ВС можно использовать, даже если эти штрафы были вынесены раньше, чем ВС его опубликовал», — пояснил адвокат Александр Леманн.

По словам юристов, по делам, предусматривающим административный штраф, жалобу можно подавать в любое время, пока не исполнено наказание.

«К примеру, если организация уже год или два судится из-за штрафа 300 тыс. рублей за парковку на газоне, и штраф не был взыскан, можно смело направлять жалобу в ВС. Если постановление было вынесено без рассмотрения дела, без участия нарушителя, а зафиксировано «Помощником Москвы», это постановление отменят», — подчеркнул Леманн.

Он также посоветовал всем водителям и организациям «проверить, каким образом было зафиксировано выписанное им нарушение — если это „Помощник Москвы“, то у каждого есть шанс эти штрафы оспорить, если они еще не были оплачены».

В свою очередь представители частных транспортных компаний заявили изданию, что готовят жалобы в суды с требованием отменить все штрафы, выписанные им при помощи приложения «Помощник Москвы» за все время его существования.