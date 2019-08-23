Стала известна цена седана из «Кортежа» Путина

Стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Aurus Адиля Ширинова

Цену он озвучил 23 августа на открытии первого салона продаж Aurus. В июле такую же сумму предварительно называли в Минпромторге РФ

На открытии шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» присутствовали Ширинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор дилера автомобиля компании «Панавто» Кирилл Павлович.

Ширинов отметил, что бренд не ограничится правительственными заказами для чиновников.

«Это для такой аудитории бизнесменов, которая заинтересована будет в продукции люксового сегмента, произведенной в России. Сегодня также очень большой международный интерес к продукту», — подчеркнул он.

Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» джипов и седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых граждан, но и у людей со средним достатком.

Первоначально сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили будут выходить под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).

Позже в Минпромторге рассказали, что под брендом Aurus выпустят «массовый» внедорожник. Его создают на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства.