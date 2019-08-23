У «УАЗ Профи» появится 7 новых модификаций

Согласно официальным данным, у обновленной модели " УАЗ Профи" появится сразу семь новых модификаций.

Количество версий автомобиля удастся увеличить за счет появления автолавки, фургона с большой кабиной на пять мест, автогидроподъемника с люлькой, бортового грузовика с краном-манипулятором, самосвала, кемпера. Также осенью текущего года будет представлена модель, разработанная в виде девятиместного автобуса.

Под капотом каждого автомобиля установлен 2,7-литровый двигатель, мощностью 149 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач.

Точной даты появления новых версий автомобиля, пока нет. По словам производителей, появляться машины будут постепенно, учитывая начало реализации каждой из них.

Минимальная стоимость автомобиля начинается от 825 000 рублей, в зависимости от версии цена может меняться. Для приобретения автомобиля в выбранной версии можно обратиться к официальным дилерам, которые помогут подобрать подходящую версию машины.