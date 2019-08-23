Китай запретит автомобили с ДВС

Власти Китая планируют ввести запрет на эксплуатацию автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

Согласно официальным данным, перед введением ограничений аналитики страны проведут тщательное исследование транспортного рынка, определив уровень вредных выбросов, а также спрос на такие машины. На сегодняшний день речь идет о введение ограничений только на машины с бензиновым двигателем.

Более того, власти утверждают, что рассматривается два варианта действий: либо введение запрета на территории всей страны, либо в отдельных регионах, в зависимости от загрязненности.

Напомним, что ранее стало известно о стремительном росте рынка электрических автомобилей. Так, все чаще китайские водители предпочитают этот вид транспорта, учитывая большие преимущества данных машин.

Власти Китая уверены, что переход на эксплуатацию полностью электрических машин будет плавным, учитывая, что водители сами выбирают этот вид транспорта.