В каршеринге «Яндекса» появились два Ford Mustang конца 60-х

В автопарке каршеринга «Яндекс. Драйв» появились две новинки — классические масл-кары Ford Mustang конца 60-х полностью в заводском состоянии. Взять автомобиль в аренду можно с вечера 23 августа.

Доступны два масл-кара: красная двухдверка 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969 года. По словам представителей «Яндекса», внешний вид и салон автомобилей полностью сохранены — заводскими остались даже кожаные сиденья и приборные панели.

Кабриолет оснащен «родной» шестиступенчатой механической трансмиссией, а у купе клаксон размещен под сидением. В первозданном виде сохранились также все переключатели, кондиционер и ручник.

Оба «Мустанга» оснастили блоками телематики, благодаря чему их можно открыть и закрыть через приложение, как и любой другой автомобиль сервиса. Это — единственное новшество, в остальном автомобили оставили в полном стоке.

Поскольку «Мустанги» — не самые привычные для водителей автомобили, «Яндекс» добавил в приложение небольшую инструкцию, как корректно запустить автомобиль и включить все, что необходимо для вождения.

Арендовать автомобили можно даже на сутки, но водитель должен быть не младше 26 лет, а стаж вождение — не меньше шести лет. Также к выбору подключится внутренний алгоритм приложения, который проанализирует прошлые поездки и стиль вождения пользователя.