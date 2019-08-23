Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каршеринге «Яндекса» появились два Ford Mustang конца 60-х 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
В автопарке каршеринга «Яндекс. Драйв» появились две новинки — классические масл-кары Ford Mustang конца 60-х полностью в заводском состоянии. Взять автомобиль в аренду можно с вечера 23 августа.
Доступны два масл-кара: красная двухдверка 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969 года. По словам представителей «Яндекса», внешний вид и салон автомобилей полностью сохранены — заводскими остались даже кожаные сиденья и приборные панели.
Кабриолет оснащен «родной» шестиступенчатой механической трансмиссией, а у купе клаксон размещен под сидением. В первозданном виде сохранились также все переключатели, кондиционер и ручник.
Оба «Мустанга» оснастили блоками телематики, благодаря чему их можно открыть и закрыть через приложение, как и любой другой автомобиль сервиса. Это — единственное новшество, в остальном автомобили оставили в полном стоке.
Поскольку «Мустанги» — не самые привычные для водителей автомобили, «Яндекс» добавил в приложение небольшую инструкцию, как корректно запустить автомобиль и включить все, что необходимо для вождения.
Арендовать автомобили можно даже на сутки, но водитель должен быть не младше 26 лет, а стаж вождение — не меньше шести лет. Также к выбору подключится внутренний алгоритм приложения, который проанализирует прошлые поездки и стиль вождения пользователя.
Motor.ru: последние новости
Volkswagen сменил логотип. Но отличить его непросто Стали известны цены на седан Aurus: дороже топового Maybach Названы самые «мужские» автомобильные бренды
Комментарии
Автоновости , Ford Mustang , Яндекс , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП в Ижевске: пострадали 17 человек
Муляжи послужат в качестве замены для дорожных камер
Tesla созналась в халатности
Машина с детьми рухнула в обрыв в Дагестане
Россияне изменили мнение насчет продукции LADA1
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение