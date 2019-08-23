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Volkswagen сменил логотип. Но отличить его непросто 

Motor.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen публично представит измененный логотип 10 сентября во Франкфурте. Первыми моделями, которые примерят обновленный шильдик, станут электрический хетчбэк ID 3 и Golf восьмого поколения. Пока же новое изображение «засветилось» на футбольной форме команд, которые бренд спонсирует.
Основное отличие нового логотипа заключается в том, что литера W теперь не трехмерная, а плоская, из-за чего он выглядеть более минималистичным. Ранее по такому же принципу были оформлены шильдики на старых Beetle. Кроме того, компания может использовать логотипы трех цветов — синего, белого и красного, в зависимости от типа автомобилей.
В самой компании объяснили, что переход на новый логотип «отражает связь марки с молодежью, цифровизацией и современностью». Однако зарубежные СМИ предполагают, что одной из причин является то, что компания таким образом дистанцируется от дизельного скандала, в который была втянута последние годы.
Рассмотреть модернизированный логотип вживую можно будет на стенде Volkswagen на автосалоне во Франкфурте, где продемонстрируют хетчбэк ID 3.
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